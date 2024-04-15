Котенко Максим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Котенко Семен
Рождение ребёнка
1817
Сын: Котенко Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Котенко Владимир Максимович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Агафья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котенко Мария Ивановна
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LR-9?i=424&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1841