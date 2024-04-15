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Котенко Максим Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Котенко Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Котенко Андрей Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Котенко Владимир Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Агафья Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенко Мария Ивановна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LR-9?i=424&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1841
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