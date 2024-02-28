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Найденов Петр Семенович

Место рождения

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

30.12.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1905 ст.

Отец: Найденов Семен Федорович

Мать: Найденова Пелагея Ивановна

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: Кусково село, Спасская церковь.
Призыв на военную службу
?.02.1942
Али-Байрамлинский РВК, Азербайджанская ССР, Али-Байрамлинский р-н
Место жительства
1942
Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Московская обл., Ухтомский р-н, с. Владычино;
Военная служба
Неизвестно
85 гвардейский стрелковый полк 32 гвардейской стрелковой дивизии; 24.08.1944; 106 зсп; Сочинский ВПП; госпиталь 2120; 27 отдельный местный стрелковый батальон.
Смерть
Неизвестно
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