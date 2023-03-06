Семко Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: Семко Николай Николаевич

Мать: не указана

Смерть
2000
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