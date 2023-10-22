Аношкина (Неткачева) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аношкина (Неткачева) Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1935

Дата смерти

20.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1935

Отец: Неткачев Владимир Павлович

Мать: Неткачева Вера Александровна

Рождение ребёнка
05.09.1965

Сын: Аношкин Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Аношкин Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
01.05.1971

Сын: Аношкин Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Аношкин Анатолий Федорович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аношкин Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Аношкин Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аношкин Леонид Анатольевич

Отец ребёнка: Аношкин Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.10.1977
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