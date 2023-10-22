Аношкина (Неткачева) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1935
Дата смерти20.10.1977
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1935
Рождение ребёнка
05.09.1965
Сын: Аношкин Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Аношкин Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
01.05.1971
Сын: Аношкин Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Аношкин Анатолий Федорович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аношкин Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Аношкин Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аношкин Леонид Анатольевич
Отец ребёнка: Аношкин Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Смерть
20.10.1977