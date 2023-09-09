Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1950

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1950

Отец: Филипп

Мать: Елизавета II

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