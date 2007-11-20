Нифонтова Дарья Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифонтова Дарья Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.2007

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.2007

Отец: Нифонтов Игорь Владимирович

Мать: не указана

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