(Каралаш) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Каралаш) Лидия

(Каралаш) Лидия

Место рождения

Вартиковцы, Чернівецька область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каралаш ?

Мать: Сяня

Вартиковцы, Чернівецька область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close