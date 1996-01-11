Борхсениус Якоб Ролсдорф Андерсен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус Якоб Ролсдорф Андерсен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1904

Дата смерти

11.01.1996

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1904

Отец: Борхсениус Джеймс

Мать: Борхсениус Элида

Рождение ребёнка
20.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.01.1996
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