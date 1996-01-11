Борхсениус Якоб Ролсдорф Андерсен
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1904
Дата смерти11.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1904
Отец: Борхсениус Джеймс
Мать: Борхсениус Элида
Рождение ребёнка
20.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.01.1996