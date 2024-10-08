Чернышова Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелегедо Максим Владимирович
Отец ребёнка: Шелегедо Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелегедо Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Шелегедо Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1990
Дочь: Шелегедо Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Шелегедо Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
30.05.1996
Сын: Шелегедо Антон Владимирович
Отец ребёнка: Шелегедо Владимир Алексеевич