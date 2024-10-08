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Чернышова Галина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1961

Отец: Чернышов Алексей Григорьевич

Мать: Чернышова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелегедо Максим Владимирович

Отец ребёнка: Шелегедо Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелегедо Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Шелегедо Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелегедо Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
10.07.1990

Дочь: Шелегедо Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Шелегедо Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
30.05.1996

Сын: Шелегедо Антон Владимирович

Отец ребёнка: Шелегедо Владимир Алексеевич

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