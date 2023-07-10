Сарян Эмма Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1985
Дочь: Сарян Гоар Андрониковна
Отец ребёнка: Сарян Андроник Георгиевич
Рождение ребёнка
16.06.1986
Дочь: Сарян Гаяна Андрониковна
Отец ребёнка: Сарян Андроник Георгиевич
Рождение ребёнка
31.07.1987
Отец ребёнка: Сарян Андроник Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно