Сарян Эмма Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарян Эмма Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1985

Дочь: Сарян Гоар Андрониковна

Отец ребёнка: Сарян Андроник Георгиевич

Рождение ребёнка
16.06.1986

Дочь: Сарян Гаяна Андрониковна

Отец ребёнка: Сарян Андроник Георгиевич

Рождение ребёнка
31.07.1987

Сын: Сарян Артур Андроникович

Отец ребёнка: Сарян Андроник Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарян Андроник Георгиевич

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