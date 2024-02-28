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Менчиков Никифор Евдокимович

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1657

Отец: Менчиков Евдоким Елевферьевич

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: Менчикова Вера Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Менчиков Захар Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Менчиков Семён Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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