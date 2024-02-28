Менчиков Никифор Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1657
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1657
Отец: Менчиков Евдоким Елевферьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1699
Дочь: Менчикова Вера Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Менчиков Захар Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Менчиков Семён Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно