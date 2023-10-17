Пантюшина Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюшина Екатерина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пантюшина Марина Васильевна

Отец ребёнка: Пантюшин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Пантюшин Захар Павлович

Отец ребёнка: Пантюшин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Аверьян Павлович

Отец ребёнка: Пантюшин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пантюшина Агафья Павловна

Отец ребёнка: Пантюшин Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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