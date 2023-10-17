Пантюшина Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пантюшина Марина Васильевна
Отец ребёнка: Пантюшин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Пантюшин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Аверьян Павлович
Отец ребёнка: Пантюшин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пантюшина Агафья Павловна
Отец ребёнка: Пантюшин Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно