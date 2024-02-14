Суздальницкий Калина (Кама)
Место рожденияБМАССР, Кабанский р-н, с. Кабанскк
Дата рождения1909
Дата смерти1974
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Суздальницкий Нахим Абрамович
Мать: Суздальницкая ?
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Суздальницкий Калина Рахимович Ефрейтор __.__.1909 БМАССР, Кабанский р-н, с. Кабаток , Место службы: ЗабФ. Донесение о потерях Осужден 09.06.1944
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Суздальницкая) Софья
Мать ребёнка: Суздальницкая (Левитина) Пана Михайловна
Смерть
1974