Усольцева Настасия Симеоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Усольцева Василиса Абросимова
Отец ребёнка: Усольцев Абросим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Усольцева Дария Абросимова
Отец ребёнка: Усольцев Абросим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно