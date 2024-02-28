Усольцева Настасия Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева Настасия Симеоновна

Место рождения

Пешнево, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Пешнево, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Усольцева Василиса Абросимова

Отец ребёнка: Усольцев Абросим Иванович

Пешнево, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Усольцева Дария Абросимова

Отец ребёнка: Усольцев Абросим Иванович

Пешнево, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Абросим Иванович

Смерть
Неизвестно
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