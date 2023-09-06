Чотчаева Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байрамкулов Аубекир Баширович
Отец ребёнка: Байрамкулов Башир Нурлиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байрамкулов Умар Баширович
Отец ребёнка: Байрамкулов Башир Нурлиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамкулова Амина Башировна
Отец ребёнка: Байрамкулов Башир Нурлиевич
Бракосочетание
Неизвестно