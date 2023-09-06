Чотчаева Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чотчаева Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байрамкулов Аубекир Баширович

Отец ребёнка: Байрамкулов Башир Нурлиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байрамкулов Умар Баширович

Отец ребёнка: Байрамкулов Башир Нурлиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамкулова Амина Башировна

Отец ребёнка: Байрамкулов Башир Нурлиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байрамкулов Башир Нурлиевич

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