Багина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

1910 г.р.
1915 г.р.

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: ?

Отец ребёнка: Багин ?

Рождение ребёнка
1915

Сын: Багин ?

Отец ребёнка: Багин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багин ?

Смерть
Неизвестно
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