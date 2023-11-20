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Багина ?
Багина ?
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Багин ?
1889 г.р.
Дети
(Багина) ?
1910 г.р.
Багин ?
1915 г.р.
Добавил:
IB
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь:
?
Отец ребёнка:
Багин ?
Рождение ребёнка
1915
Сын:
Багин ?
Отец ребёнка:
Багин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Багин ?
Смерть
Неизвестно
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