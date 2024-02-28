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Шелепин Фёдор Александрович

Место рождения

Помыгалово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шелепин Александр Федорович

Мать: Шелепина Екатерина Петровна

Помыгалово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепин Виталий Фёдорович

Мать ребёнка: Шелепина Валентина Васильевна

Помыгалово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепин Валерий Фёдорович

Мать ребёнка: Шелепина Валентина Васильевна

Помыгалово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепин Игорь Фёдорович

Мать ребёнка: Шелепина Валентина Васильевна

Помыгалово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелепина Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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