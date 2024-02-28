Шелепин Фёдор Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелепин Виталий Фёдорович
Мать ребёнка: Шелепина Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелепин Валерий Фёдорович
Мать ребёнка: Шелепина Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шелепина Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно