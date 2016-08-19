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Санникова Елизавета Анатольевна
Санникова Елизавета Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.2016
Пол
Женский
Отец
Санников Анатолий Михайлович
1980 г.р.
Мать
Санникова Ольга Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2016
Отец:
Санников Анатолий Михайлович
Мать:
Санникова Ольга Сергеевна
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