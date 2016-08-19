Санникова Елизавета Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова Елизавета Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2016

Отец: Санников Анатолий Михайлович

Мать: Санникова Ольга Сергеевна

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