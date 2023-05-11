Кидалова Марфа Максимовна
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
09.08.1838
Дочь: Соломонида Яковлевна
Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1839
Дочь: Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Кидалов Парфений Яковлевич
Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.1841
Дочь: Филатова Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
07.05.1843
Сын: Кидалов Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно