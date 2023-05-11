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Кидалова Марфа Максимовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кидалов Пахом Яковлевич

Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
09.08.1838

Дочь: Соломонида Яковлевна

Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1839

Дочь: Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Кидалов Парфений Яковлевич

Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
22.03.1841

Дочь: Филатова Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
07.05.1843

Сын: Кидалов Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кидалов Яков Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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