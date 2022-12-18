Parhimczik (Важник) Алла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Parhimczik (Важник) Алла Андреевна

Место рождения

Лабы, Воложинский район, Минская область

Дата рождения

Около 16.04.1933

Дата смерти

18.12.2022

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.04.1933

Отец: Важник Андрей Григорьевич

Мать: Важник Пелагея Григорьевна

Лабы, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.12.2022
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