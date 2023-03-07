Мокшанцевъ Василий
Место рождения
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Мокшанцевъ Федотъ
Мать: Мокшанцева Татьяна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Мокшанцева Оксинья Леонтьева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Мокшанцевъ Федоръ
Мать ребёнка: Мокшанцева Оксинья Леонтьева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Мокшанцева Оксинья Леонтьева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Мокшанцева Оксинья Леонтьева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Мокшанцева Оксинья Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно