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Мокшанцевъ Василий

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Мокшанцевъ Федотъ

Мать: Мокшанцева Татьяна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Мокшанцева Оксинья Леонтьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Мокшанцевъ Федоръ

Мать ребёнка: Мокшанцева Оксинья Леонтьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Мокшанцева Оксинья Леонтьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Мокшанцева Оксинья Леонтьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Мокшанцева Оксинья Леонтьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокшанцева Оксинья Леонтьева

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