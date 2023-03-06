Березовская (Глазко) Антонина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березовская (Глазко) Антонина Никитична

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1909

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1928

Сын: Березовский Иван Иванович

Отец ребёнка: Березовский Иван Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Березовский Иван Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Березовский Иван Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березовский Иван Лукич

Смерть
1945
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