Березовская (Глазко) Антонина Никитична
Место рожденияРоссия
Дата рождения1909
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1928
Сын: Березовский Иван Иванович
Отец ребёнка: Березовский Иван Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Березовский Иван Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Березовский Иван Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945