Березовский Анатолий Васильевич
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода
Дата рождения05.02.1950
Дата смерти26.11.1972
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1950
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода
Смерть
26.11.1972
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Демидовский р/н, д.Слобода