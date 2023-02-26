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Березовский Анатолий Васильевич

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода

Дата рождения

05.02.1950

Дата смерти

26.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1950

Отец: Березовский Василий Лукьянович

Мать: Березовская Мария Дмитриева

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода
Смерть
26.11.1972
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Демидовский р/н, д.Слобода
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