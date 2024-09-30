Теппанайнен (Татинен) Екатерина Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1900
Рождение ребёнка
05.06.1901
Дочь: (Теппанайнен) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Теппанайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
03.07.1903
Сын: Теппанайнен Адам Иванович
Отец ребёнка: Теппанайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
19.07.1908
Дочь: (Теппанайнен) Анна-Мария Ивановна
Отец ребёнка: Теппанайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
28.09.1909
Дочь: Хамунен (Теппанайнен) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Теппанайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
20.01.1912
Сын: Теппанайнен Николай Иванович
Отец ребёнка: Теппанайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
20.12.1913
Дочь: (Теппанайнен) Сайма Ивановна
Отец ребёнка: Теппанайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
18.03.1918
Дочь: (Теппанайнен) Лемпи Ивановна
Отец ребёнка: Теппанайнен Иван Адамович
Смерть
Неизвестно