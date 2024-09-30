Теппанайнен (Татинен) Екатерина Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теппанайнен (Татинен) Екатерина Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1900

Муж: Теппанайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
05.06.1901

Дочь: (Теппанайнен) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Теппанайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
03.07.1903

Сын: Теппанайнен Адам Иванович

Отец ребёнка: Теппанайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
19.07.1908

Дочь: (Теппанайнен) Анна-Мария Ивановна

Отец ребёнка: Теппанайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
28.09.1909

Дочь: Хамунен (Теппанайнен) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Теппанайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
20.01.1912

Сын: Теппанайнен Николай Иванович

Отец ребёнка: Теппанайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
20.12.1913

Дочь: (Теппанайнен) Сайма Ивановна

Отец ребёнка: Теппанайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
18.03.1918

Дочь: (Теппанайнен) Лемпи Ивановна

Отец ребёнка: Теппанайнен Иван Адамович

Смерть
Неизвестно

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