Агрофена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрофена Иванова

Агрофена Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Маркелов

Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1810
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close