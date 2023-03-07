Агрофена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Маркелов
Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1810