Копычева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Копычев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Копычев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Копычев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Копычев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно