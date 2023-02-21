Копычева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопычева Прасковья

Копычева Прасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Копычев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Копычев Иван Иванович

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Копычев Иван Иванович

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Копычев Василий Иванович

Отец ребёнка: Копычев Иван Иванович

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копычев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close