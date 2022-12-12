Копычев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Копычев Иван Никитич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Копычев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Копычева Прасковья
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Копычева Прасковья
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Копычева Прасковья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Копычева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копычева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копычева Прасковья
Смерть
Неизвестно