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Копычев Иван Иванович

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Место рождения

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Копычев Иван Никитич

Мать: Копычева Евфимия Ивановна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Копычев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Копычева Прасковья

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Копычева Прасковья

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Копычев Василий Иванович

Мать ребёнка: Копычева Прасковья

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Копычева Екатерина

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копычева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копычева Прасковья

Смерть
Неизвестно
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