Овчук Иосиф (Юзеф) Ксаверьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчук Иосиф (Юзеф) Ксаверьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1963

Сын: Овчук Юрий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1972

Сын: Овчук Виктор Иосифович

Мать ребёнка: Овчук Мария Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчук Мария Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчук Марина Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчук Кобзарь Леокадия Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.06.1993
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