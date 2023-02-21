Овчук Иосиф (Юзеф) Ксаверьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1963
Сын: Овчук Юрий Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1972
Мать ребёнка: Овчук Мария Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчук Марина Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчук Кобзарь Леокадия Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.06.1993