Неустроева Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроева Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неустроев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Неустроев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Неустроев Иван Алексеевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Неустроев Платон Иванович

Отец ребёнка: Неустроев Иван Алексеевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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