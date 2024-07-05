Ананьина Агриппина Георгиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананьина Агриппина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьин Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Ананьин Трофим Лукич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьин Трофим Лукич

Место жительства
Неизвестно
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.10.1876 ст.

Дочь: (Ананьина) Неанилла Трофимовна

Отец ребёнка: Ананьин Трофим Лукич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.09.1877 ст.

Сын: Ананьин Никита Трофимович

Отец ребёнка: Ананьин Трофим Лукич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Ананьин Лука Трофимович

Отец ребёнка: Ананьин Трофим Лукич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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