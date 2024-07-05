Ананьина Агриппина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьин Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Ананьин Трофим Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананьин Трофим Лукич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1876 ст.
Дочь: (Ананьина) Неанилла Трофимовна
Отец ребёнка: Ананьин Трофим Лукич
Рождение ребёнка
16.09.1877 ст.
Сын: Ананьин Никита Трофимович
Отец ребёнка: Ананьин Трофим Лукич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Ананьин Трофим Лукич
Смерть
Неизвестно