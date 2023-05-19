Рымарь Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рымарь Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1971

Сын: Рымарь Александр Викторович

Мать ребёнка: Тамара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рымарь Юрий Викторович

Мать ребёнка: Тамара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рымарь Евгений Викторович

Мать ребёнка: Тамара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара Петровна

Смерть
Неизвестно
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