Рымарь Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1971
Сын: Рымарь Александр Викторович
Мать ребёнка: Тамара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тамара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рымарь Евгений Викторович
Мать ребёнка: Тамара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара Петровна
Смерть
Неизвестно