Богданов Василий Яковлевич
Место рожденияРоссия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1852
Дата смертиОколо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Около 1858
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
В камеральном описании Ново-Саратовки 1860 года уже нет в живых