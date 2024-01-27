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Богданов Василий Яковлевич

Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1852

Дата смерти

Около 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Богданов (bogdanoff) Яков Yakov Степанович

Мать: Богданова Прасковья

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Около 1858
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
В камеральном описании Ново-Саратовки 1860 года уже нет в живых
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