Лядовой Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лядовой Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1972

Отец: Лядовой Николай

Мать: Лядовая Раиса Петровна

Рождение ребёнка
07.06.1998

Сын: Лядовой Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Лядовая Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
07.06.1998

Сын: Лядовой Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лядовая Людмила Николаевна

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