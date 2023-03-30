Лядовой Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1972
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1972
Отец: Лядовой Николай
Мать: Лядовая Раиса Петровна
Рождение ребёнка
07.06.1998
Сын: Лядовой Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Лядовая Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
07.06.1998
Сын: Лядовой Алексей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лядовая Людмила Николаевна