Загребнева Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Загребнев Никанор Григорьевич
Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович
Дочь: Загребнева (Загребнева) Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович
Дочь: Соколова (Загребнева) Гликерия Григорьевна
Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович
Сын: Загребнев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович
Сын: Загребнев Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович
Дочь: Загребнева (Загребнева) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович
Дочь: Загребнева (Загребнева) Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович
Дочь: Загребнева (Загребнева) Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович