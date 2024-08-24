Загребнева Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребнева Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребнев Григорий Ермилович

Рождение ребёнка
28.07.1852

Сын: Загребнев Никанор Григорьевич

Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 05.07.1854

Дочь: Загребнева (Загребнева) Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1857

Дочь: Соколова (Загребнева) Гликерия Григорьевна

Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1860

Сын: Загребнев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1863

Сын: Загребнев Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1866

Дочь: Загребнева (Загребнева) Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.10.1870

Дочь: Загребнева (Загребнева) Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.06.1875

Дочь: Загребнева (Загребнева) Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Загребнев Григорий Ермилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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