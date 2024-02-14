Сторожев Михаил Ефимович
Место рожденияд.Охлебинино, Иглинский район, БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На памятнике могилы д.р. 08.11.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сторожев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Сторожева (Курунова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
25.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сторожева (Курунова) Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Слева от дороги (от сектора № 200), после поворота 3-й сектор справа. Рядом высокий стол со скамейкой (зелёный) и чёрный памятник Демитраки