Сторожев Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сторожев Михаил Ефимович

Место рождения

д.Охлебинино, Иглинский район, БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На памятнике могилы д.р. 08.11.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сторожев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Сторожева (Курунова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
25.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сторожева (Курунова) Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Слева от дороги (от сектора № 200), после поворота 3-й сектор справа. Рядом высокий стол со скамейкой (зелёный) и чёрный памятник Демитраки

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