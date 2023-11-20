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Ickert August Johann

Место рождения

Swietoslawice, Chodecz, Wloclawek, Polen

Дата рождения

1837

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1801 г.р.

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ickert Boguslaw

Мать: Tiede Eva Marianna

Swietoslawice, Chodecz, Wloclawek, Polen
Бракосочетание
17.01.1859

Жена: Schultz Luise (Ludwika)

Przedecz, Wloclawek, Bydgoszcz, Polen
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Wilhelmina

Мать ребёнка: Schultz Luise (Ludwika)

Dębina
Рождение ребёнка
23.07.1862

Дочь: Juliane

Мать ребёнка: Schultz Luise (Ludwika)

Ksawerow, Dabie, Leczyca, Polen
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