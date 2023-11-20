Ickert August Johann
Место рожденияSwietoslawice, Chodecz, Wloclawek, Polen
Дата рождения1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ickert Boguslaw
Мать: Tiede Eva Marianna
Swietoslawice, Chodecz, Wloclawek, Polen
Бракосочетание
17.01.1859
Жена: Schultz Luise (Ludwika)
Przedecz, Wloclawek, Bydgoszcz, Polen
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Wilhelmina
Мать ребёнка: Schultz Luise (Ludwika)
Dębina
Рождение ребёнка
23.07.1862
Дочь: Juliane
Мать ребёнка: Schultz Luise (Ludwika)
Ksawerow, Dabie, Leczyca, Polen