Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1724
Дата смертиПосле 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 30 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 37 | Исповедная ведо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Борисович
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Дочь: Иона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Борисович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 21 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 38
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Борисович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 39 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 30 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Смерть
После 1798