Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1724

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1724 г.р.

Дети

Вычислено 1759 г.р.
Вычислено 1763 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 30 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 37 | Исповедная ведо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Борисович

Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Дочь: Иона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Борисович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 21 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 38
Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Борисович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 39 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 30 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Смерть
После 1798

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