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(Гирусова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

26.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1871

Отец: Гирусов Михаил Алексеевич

Мать: Гирусова Елизавета Семеновна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Крещение
26.06.1871
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 49. Мещанин Михаил Алексеев Гирусов и законная жена его Елизавета Семенова. Восприемники: Приходской Троицкой церкви дьякон Алексей Иоаннов Успенский и мещанская девица Екатерина Алексеева Гирусова ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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