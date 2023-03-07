(Гирусова) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1871
Крещение
26.06.1871
№ 49. Мещанин Михаил Алексеев Гирусов и законная жена его Елизавета Семенова. Восприемники: Приходской Троицкой церкви дьякон Алексей Иоаннов Успенский и мещанская девица Екатерина Алексеева Гирусова ... Показать все
Смерть
Неизвестно