Улимов Василий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1924
Дата смерти28.02.1978
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1924
Отец: Улимов Макар Федорович
Мать: Улимова Пелагея
Рождение ребёнка
26.07.1948
Дочь: Улимова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1954
Сын: Улимов Николай Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.1955
Дочь: Улимова Таисия Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.1958
Дочь: Улимова Нина Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.10.1961
Сын: Улимов Александр Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1964
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.02.1978