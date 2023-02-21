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Улимов Василий Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1924

Дата смерти

28.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1924

Отец: Улимов Макар Федорович

Мать: Улимова Пелагея

Рождение ребёнка
26.07.1948

Дочь: Улимова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1954

Сын: Улимов Николай Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.1955

Дочь: Улимова Таисия Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.1958

Дочь: Улимова Нина Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.10.1961

Сын: Улимов Александр Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.1964

Сын: Улимов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.02.1978
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