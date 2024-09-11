Фисун (Жумисюк) Феврония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисун (Жумисюк) Феврония

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

13.05.1755 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
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Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
07.02.1753 ст.

Муж: Фисун Федор

Горошков, Київська область
Феврония, сестра Василия Жумисюк. У Федора с Февронией был первый брак. Который продлился чуть больше двух лет. У них родилась дочь Антонина 13.09.1754, возможно, вскорости умерла (тогда еще не записы... Показать все
Смерть
13.05.1755 ст.
Горошков, Київська область

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