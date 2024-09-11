Фисун (Жумисюк) Феврония
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти13.05.1755 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1753 ст.
Муж: Фисун Федор
Феврония, сестра Василия Жумисюк. У Федора с Февронией был первый брак. Который продлился чуть больше двух лет. У них родилась дочь Антонина 13.09.1754, возможно, вскорости умерла (тогда еще не записы... Показать все
Смерть
13.05.1755 ст.