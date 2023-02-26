Свирина Анна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1894
Дочь: Прасковья Кириллова
Отец ребёнка: Свирин Кирилл Романов
Рождение ребёнка
01.03.1900
Дочь: Дарья Кириллова
Отец ребёнка: Свирин Кирилл Романов
Рождение ребёнка
06.08.1901
Отец ребёнка: Свирин Кирилл Романов
Рождение ребёнка
21.01.1905
Сын: Свирин Иван Кириллов
Отец ребёнка: Свирин Кирилл Романов
Рождение ребёнка
21.01.1905
Отец ребёнка: Свирин Кирилл Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно