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Свирина Анна Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1894

Дочь: Прасковья Кириллова

Отец ребёнка: Свирин Кирилл Романов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1900

Дочь: Дарья Кириллова

Отец ребёнка: Свирин Кирилл Романов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1901

Сын: Свирин Тихон Кириллов

Отец ребёнка: Свирин Кирилл Романов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1905

Сын: Свирин Иван Кириллов

Отец ребёнка: Свирин Кирилл Романов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1905

Сын: Свирин Василий Кириллов

Отец ребёнка: Свирин Кирилл Романов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Кирилл Романов

Смерть
Неизвестно
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