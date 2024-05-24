(Виноградова) Авдотья Евдокия Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Виноградова) Авдотья Евдокия Якимовна

(Виноградова) Авдотья Евдокия Якимовна

Место рождения

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Яким Иванович

Мать: Елизавета Петровна

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
РС 1834 д. Осипиха государственные крестьяне приписанные к Колшевской вол.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиверст Евстафьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Григорий Селиверстович

Отец ребёнка: Селиверст Евстафьевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья Селиверстовна

Отец ребёнка: Селиверст Евстафьевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Матвей Селиверстович

Отец ребёнка: Селиверст Евстафьевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Василий Селиверстович

Отец ребёнка: Селиверст Евстафьевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.