(Виноградова) Авдотья Евдокия Якимовна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Яким Иванович
Мать: Елизавета Петровна
РС 1834 д. Осипиха государственные крестьяне приписанные к Колшевской вол.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Селиверст Евстафьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья Селиверстовна
Отец ребёнка: Селиверст Евстафьевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Матвей Селиверстович
Отец ребёнка: Селиверст Евстафьевич
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Селиверст Евстафьевич
Смерть
Неизвестно