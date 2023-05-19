Иосифова-Гурьева (Кондратьева) Евфросиния Андреевна
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1878 ст.
Рождение ребёнка
22.03.1882 ст.
Дочь: Иосифова-Евфимиева Матрона Романовна
Отец ребёнка: Иосифов-Евфимиев Роман Стефанович
Рождение ребёнка
24.12.? ст.
Дочь: Иосифова-Гурьева Евгения Романовна
Отец ребёнка: Иосифов-Евфимиев Роман Стефанович
Смерть
Неизвестно