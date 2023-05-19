Иосифова-Гурьева (Кондратьева) Евфросиния Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифова-Гурьева (Кондратьева) Евфросиния Андреевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.10.1878 ст.

Муж: Иосифов-Евфимиев Роман Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.03.1882 ст.

Дочь: Иосифова-Евфимиева Матрона Романовна

Отец ребёнка: Иосифов-Евфимиев Роман Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.? ст.

Дочь: Иосифова-Гурьева Евгения Романовна

Отец ребёнка: Иосифов-Евфимиев Роман Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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