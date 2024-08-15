Truncienė (Дяткинская) Алла Ala Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1947
Отец: Дяткинский Михаил Васильевич
Мать: Дяткинская Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Schroder (Truncaite) Marija
Отец ребёнка: Truncė Jonas
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Truncaitė Riita
Отец ребёнка: Truncė Jonas
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Truncė Jonas
Рождение ребёнка
?.03.1977
Дочь: Truncaitė Rasa
Отец ребёнка: Truncė Jonas