Truncienė (Дяткинская) Алла Ala Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Truncienė (Дяткинская) Алла Ala Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1947

Отец: Дяткинский Михаил Васильевич

Мать: Дяткинская Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Schroder (Truncaite) Marija

Отец ребёнка: Truncė Jonas

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Truncaitė Riita

Отец ребёнка: Truncė Jonas

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Truncė Jonas

Рождение ребёнка
?.03.1977

Дочь: Truncaitė Rasa

Отец ребёнка: Truncė Jonas

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