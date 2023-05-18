Поварницын Автоном Платонов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Поварницын Платон Гурьянов
Мать: Татьяна Титова
Бракосочетание
28.01.1849
Рождение ребёнка
15.02.1850
Сын: Поварницын Феодор Автономов
Мать ребёнка: Воробьева Евдокiя Васильева
Рождение ребёнка
02.02.1851
Сын: Поварницын Семен Автономов
Мать ребёнка: Воробьева Евдокiя Васильева
Рождение ребёнка
18.01.1852
Дочь: Ксенiя Автономов
Мать ребёнка: Воробьева Евдокiя Васильева
Смерть
Неизвестно