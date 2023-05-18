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Поварницын Автоном Платонов

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Поварницын Платон Гурьянов

Мать: Татьяна Титова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1849

Жена: Воробьева Евдокiя Васильева

Рождение ребёнка
15.02.1850

Сын: Поварницын Феодор Автономов

Мать ребёнка: Воробьева Евдокiя Васильева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.02.1851

Сын: Поварницын Семен Автономов

Мать ребёнка: Воробьева Евдокiя Васильева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1852

Дочь: Ксенiя Автономов

Мать ребёнка: Воробьева Евдокiя Васильева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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