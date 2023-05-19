Воробьева (Поварницына) Евдокiя Васильева
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.01.1849
Рождение ребёнка
15.02.1850
Сын: Поварницын Феодор Автономов
Отец ребёнка: Поварницын Автоном Платонов
Рождение ребёнка
02.02.1851
Сын: Поварницын Семен Автономов
Отец ребёнка: Поварницын Автоном Платонов
Рождение ребёнка
18.01.1852
Дочь: Ксенiя Автономов
Отец ребёнка: Поварницын Автоном Платонов
Смерть
Неизвестно