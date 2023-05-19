Воробьева (Поварницына) Евдокiя Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Поварницына) Евдокiя Васильева

Место рождения

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Поварницын Автоном Платонов

Рождение ребёнка
15.02.1850

Сын: Поварницын Феодор Автономов

Отец ребёнка: Поварницын Автоном Платонов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.02.1851

Сын: Поварницын Семен Автономов

Отец ребёнка: Поварницын Автоном Платонов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1852

Дочь: Ксенiя Автономов

Отец ребёнка: Поварницын Автоном Платонов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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