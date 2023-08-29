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Васюков Стефан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1908 ст.

Жена: Васюкова (Ладейщикова) Клавдия Васильевна

Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
жених - кр-н с. Рябки, 23 года, 1 браком невеста - починка Павловского девица 20 лет, 1 браком Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 841а стр 117 №42
Восприемник
07.06.1908 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - у Александра Семёновича Вшивкова (племянник, сын сестры жены) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 908 № 141м
Смерть
Неизвестно

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