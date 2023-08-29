Васюков Стефан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1908 ст.
жених - кр-н с. Рябки, 23 года, 1 браком невеста - починка Павловского девица 20 лет, 1 браком Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 841а стр 117 №42
Восприемник
07.06.1908 ст.
В - у Александра Семёновича Вшивкова (племянник, сын сестры жены) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 908 № 141м
Смерть
Неизвестно