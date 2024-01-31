Rogoziński (Рогозинский) Tadeusz Włodzimierz (Фаддей-Владимир)
Место рождения
Дата рождения11.11.1820
Дата смерти1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1820
Отец: Rogoziński (Рогозинский) Jan Ignacy Benedykt (Иван-Игнатий-Венедикт)
Мать: Rogozińska (Рогозинская) (Paszkiewicz (Пашковская)) Franciszka (Францишка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Świętosławska (Rogozińska) Aniela
Мать ребёнка: Rogozińska (Bieniewska) Antonina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Adwokat
Рождение ребёнка
11.04.1860
Сын: Rogoziński (Рогозинский) Leon Benedykt (Леонтий-Венедикт)
Мать ребёнка: Rogozińska (Bieniewska) Antonina
Смерть
1876