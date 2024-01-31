Rogoziński (Рогозинский) Tadeusz Włodzimierz (Фаддей-Владимир) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rogoziński (Рогозинский) Tadeusz Włodzimierz (Фаддей-Владимир)

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

11.11.1820

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1820

Отец: Rogoziński (Рогозинский) Jan Ignacy Benedykt (Иван-Игнатий-Венедикт)

Мать: Rogozińska (Рогозинская) (Paszkiewicz (Пашковская)) Franciszka (Францишка)

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Świętosławska (Rogozińska) Aniela

Мать ребёнка: Rogozińska (Bieniewska) Antonina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Tadeusz Longin (Фаддей-Лонгин)

Мать ребёнка: Rogozińska (Bieniewska) Antonina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rogozińska (Bieniewska) Antonina

Работа или профессия
Неизвестно
Adwokat
Рождение ребёнка
11.04.1860

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Leon Benedykt (Леонтий-Венедикт)

Мать ребёнка: Rogozińska (Bieniewska) Antonina

Смерть
1876

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