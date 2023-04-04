(Гергель) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гергель) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1932

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1932

Отец: Гергель Абрам

Мать: Гергель Берта

Смерть
2000
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