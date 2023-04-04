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(Гергель) Тамара
(Гергель) Тамара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.07.1932
Дата смерти
2000
Пол
Женский
Отец
Гергель Абрам
1909 г.р.
Мать
Гергель (Фридлянд) Берта
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1932
Отец:
Гергель Абрам
Мать:
Гергель Берта
Смерть
2000
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