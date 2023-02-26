Анискина (Сафоничева) Мария (Георгиева)
Место рождениясельцо Хвалово Тырновской волости Калужской губ.
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Хвалово Тырновской волости Калужской губ.
Бракосочетание
15.02.1910
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1911
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Анискин Пётр Александров
Рождение ребёнка
23.07.1913
Сын: Анискин Борис Петров
Отец ребёнка: Анискин Пётр Александров
Рождение ребёнка
20.06.1915
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Анискин Пётр Александров
Смерть
Неизвестно