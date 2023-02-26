Анискина (Сафоничева) Мария (Георгиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнискина (Сафоничева) Мария (Георгиева)

Анискина (Сафоничева) Мария (Георгиева)

avatar

Место рождения

сельцо Хвалово Тырновской волости Калужской губ.

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Хвалово Тырновской волости Калужской губ.
Бракосочетание
15.02.1910

Муж: Анискин Пётр Александров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Анискин Пётр Александров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.07.1913

Сын: Анискин Борис Петров

Отец ребёнка: Анискин Пётр Александров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.06.1915

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Анискин Пётр Александров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close